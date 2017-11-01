В связи с крупномасштабным обновлением транспортной инфраструктуры Керченского полуострова, в окрестностях Керчи усиленно работают археологи. Находки поступают в фонды ВКИКМЗ. ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" является одним из крупнейших держателей археологических коллекций, имеющих отношение к сохранению культурного археологического наследия.

Об этом сообщает администрация Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Департамент государственной охраны культурного наследия рассмотрел обращение музея-заповедника по вопросу включения его в Федеральную программу строительства фондохранилища для находок из археологических раскопок на Керченском полуострове.

Министерство культуры Российской Федерации подтвердило, что ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" включен в перечень организаций, на базе которых планируется строительство специализированных археологических фондохранилищ. Список подготовлен Институтом археологии РАН (по поручению рабочей группы Минкульта РФ по вопросу создания археологических фондохранилищ).