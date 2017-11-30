Керчан предупреждают, что 30 ноября на территории города проведут комплексную проверку системы оповещения и информирования населения с включением стоек циркулярного вызова, электросирен и передачей информации на всей территории города Керчи.

Об этом сообщает Управление по ГО и ЧС администрации города Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Такое распоряжение дал Глава Республики Крым от 30.10.2017 года № 578-р 3. Керчан просят сохранять спокойствие.