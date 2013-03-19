Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск) отправил в Керчь скоростной патрульный катер для пограничников. Об этом сообщает пресс-служба завода, - передает Керчь.ФМ.

«Скоростной патрульный катер «Мангуст» отправлен автотранспортом в Крым. По прибытии в Керчь состоится торжественный спуск катера на воду», – отмечают в пресс-службе.

Катер предназначен для пограничников и будет нести службу в Керчи. Катеру ещё предстоит пройти полный цикл испытаний на Чёрном море.

Отправленный в Крым «Мангуст» уже пятый, построенный на заводе «Вымпел» в 2017 году. Один из них уже несёт боевое дежурство в Крыму. Ранее завод построил и отправил в Севастополь первое скоростное пассажирское судно «Комета». Планируется, что это судно будет курсировать между Ялтой и Севастополем уже в 2018 году.

Фото: пресс-служба