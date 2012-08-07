В Керчи 23 ноября в Молодежном парке Аршинцево началась высадка молодых деревьев. В частности, кленов. Об этом Керчь.ФМ сообщила постоянная читательница.

Как рассказала керчанка, дальнейший уход за саженцами - полив, укупоривание на зиму пленкой во избежание вымерзания на время зимнего периода молодых растений, поручен МУПу Аршинцево.

«Работники МУПА Аршинцево взяли на себя полномочия следить за ростом молодняка», - написала читательница.

Напомним, в начале ноября в этом парке вырубили здоровые деревья. также в парке уже укладывают плитку. На реконструкцию парка в Аршинцево потратят свыше 13 млн рублей .