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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи произошла авария с участием учебного автомобиля

В Керчи 23 ноября днем по улице Карла Маркса столкнулись автомобиль «Chevrolet» и учебный автомобиль. В аварии никто не пострадал. На место сотрудников ГИБДД не вызывали, - передает Керчь.ФМ.

Служба новостей Керчь.ФМ

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