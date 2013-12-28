В Керчи 23 ноября днем по улице Карла Маркса столкнулись автомобиль «Chevrolet» и учебный автомобиль. В аварии никто не пострадал. На место сотрудников ГИБДД не вызывали, - передает Керчь.ФМ.
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В Керчи 23 ноября днем по улице Карла Маркса столкнулись автомобиль «Chevrolet» и учебный автомобиль. В аварии никто не пострадал. На место сотрудников ГИБДД не вызывали, - передает Керчь.ФМ.
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