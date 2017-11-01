В Керчи 25 ноября в библиотеке №4 им. Горького пройдет киночас «Эльдар Рязанов. Человек-праздник», посвященный 90-летию со Дня рождения режиссера. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Популярность Эльдара Рязанова была всегда колоссальной, его картины сразу становились кинохитами. Но главное – его знают и обожают три поколения благодарных зрителей. Фильмы его очень музыкальны, они буквально начинены песнями. Начиная со «Служебного романа» в фильмах Рязанова стали появляться песни на его собственные стихи, несколько таких песен прозвучат на вечере в записи, это песни из фильмов «Жестокий романс», «Старые клячи», «Небеса обетованные» и других», - пишет пресс-служба.