С момента запуска проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в России добавили на интерактивную карту около 25 тыс. участков, требующих ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Крым, - передает Керчь.ФМ

Больше всего дорог на интерактивную карту Народного фронта на данный момент добавили жители Московской области – 877 участков, на втором месте – Республика Крым с 838 участками, на третьем – Рязанская область с 807 участками.

Меньше всего участков добавлено на карту Чукотского АО – 22, Ненецкого АО – 31, Республики Ингушетия – 32 и Чеченской Республики – 35.

Как пишет ведомство, порядка 3 тыс. участков прошли через ямочный ремонт, более 2,3 тыс. дорог отремонтированы капитально, 965 – включены в график ремонта по муниципальным планам и программе «Безопасные и качественные дороги» на 2018 г., больше 1,2 тыс. – в процессе ремонта.

«Активисты ОНФ в Крыму отметили, что регион наконец перестал быть абсолютным лидером по убитым дорогам России, уступив в этом месяц первое место Московской области», - пишет ведомство.

Эксперты движения признались, что по количеству нанесенных уже за первые два месяца работы проекта участков, крымчане значительно превзошли активность жителей всех регионов России, что особенно примечательно учитывая сравнительно небольшие размеры городов полуострова. В ОНФ отметили, что 143 отремонтированных в Крыму участка в этом году – это те дороги, диалог по которым шел в оперативном режиме и дополнительно учитывался при изменении уже сформированных планов работ.

При этом, особое внимание уделяется качеству проводимых работ, на сегодняшний день более 10 отремонтированных участков вновь получили статус «убитых» в связи с новыми ямами, особенно это актуально для Южнобережного и Севастопольского шоссе в районе Ялты.

В следующем году общественники намерены добиться ремонта подавляющего большинства убитых дорог и первоочередного их включения в планы работ администрации.

«Подобные договоренности уже достигнуты с администрациями Симферополя, Джанкоя, Керчи, Феодосии и Ялты, а также Службой автомобильных дорог Крыма. При этом, из лидеров ямочного ремонта Крым должен постепенно перейти в лидеры ремонта капитального. В этом году, показатель капитально отремонтированных участков не превысил 25», - отмечает пресс-служба.

Напомним, на момент мая керчане нанесли более 160 участков на «Карту убитых дорог»