В Керчи 22 ноября прошел очередной рейд по ликвидации стихийной торговли на территории города. Рабочая группа провела рейд по ул. Борзенко, ул. Войкова, ул. Сморжевского, Генерала Петрова, ул. Кирова.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В ходе проведенных мероприятий специалисты составили 6 протоколов об административных правонарушениях на граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных для этих целей местах. Также сотрудники ветеринарной службы составили 2 протокола, сотрудники налоговой службы - 2 протокола.

Напомним, в Керчи продавец хамсы с кулаками кидался на сотрудников администрации