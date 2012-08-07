В министерстве экономического развития Крыма отметили, что сейчас рассматривается возможность строительства новой прямой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

Это предложение вошло в проект концепции комплексного развития железных дорог Крыма, которая разработана проектной группой.

«В проекте предлагается рассмотреть возможность строительства железной дороги в едином транспортном коридоре с трассой «Таврида», — говорится в сообщении.

По предварительной оценке разработчиков концепции, стоимость первой очереди строительства железной дороги на участке Керчь – Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей.

Разработчики считают, что потенциально такой вариант имеет высокий экономический эффект и социальную значимость, является самым кратким маршрутом между Керчью и Симферополем и может послужить прямым продолжением железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Для строительства могут быть задействованы внебюджетные источники на основе проектного финансирования либо выпуска инфраструктурных (концессионных) облигаций.