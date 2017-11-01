В Керченском технологическом техникуме 22 ноября прошли соревнования по баскетболу в зачет «Спартакиады 2017/2018» среди студентов 1 курса.

Об этом сообщает пресс-служба техникума, - передает Керчь.ФМ

Турнир провели по круговой системе. Все игры прошли в упорной борьбе, чемпионами техникума стала команда группы 511 (профессия - сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки. Мастер производственного обучения – Петухов Н.А.), второе место завоевала команда группы 911 (профессия - слесарь по ремонту строительных машин.

Мастер производственного обучения – Колоскова Н.Г.), бронзовыми призёрами соревнований стали студенты группы 811

( профессия - повар, кондитер. Мастер производственного обучения – Коробецкая А.Н.).

Команда победительница выступала в следующем составе: Евгений Брейнич, Михаил Бердников, Михаил Гладкий, Сергей Мринский, Вадим Левенцов.

Лучшим игроком турнира признан – Михаил Бердников (511 группа).

Соревнования качественно подготовила, организовала и провела судейская коллегия в лице главного судьи – Биховец С.М., секретаря – Милюхина В. А.

По результатам турнира будет сформирована сборная команда техникума для участия в городских соревнованиях.