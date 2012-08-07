Рабочее движение на автоподходах к мостовому переходу через Керченский пролив планируется открыть в мае 2018 года. Об этом журналистам РИА Крым сообщил начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Никита Гаранин, - передает Керчь.ФМ

«Готовность автоподходов сегодня составляет 65%. Наша задача запустить рабочее движение в мае следующего года. Мы к этой цели движемся. Рисков срыва этих сроков на сегодняшний день заказчик не видит», – сказал Гаранин.

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