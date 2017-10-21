Министерство здравоохранения Республики Крым планирует освоить в следующем году около 16,5 млрд рублей.

Об этом в ходе заседания комитета Госсовета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов сообщила заместитель министра здравоохранения Крыма Марина Савинчукова, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«В 2018 году министерством здравоохранения предусмотрены расходы в общей сумме 16,456 млрд рублей», – сказала она.

Основным вектором расходов крымского минздрава в следующем году станет реализация программы оказания первой медпомощи.

«В рамках бюджета Республики Крым основными расходами на 2018 год стали расходы на реализацию территориальных программ государственных гарантий оказания первой медицинской помощи в Республике Крым в сумме 6,716 млрд рублей», – отметила Савинчукова.

По этой программе средства планируется направить на стационарную и амбулаторную медпомощь, скорую медпомощь, заготовку, переработку и хранение донорской крови, а также на мероприятия по охране семьи и детства, расходы на имуннопрофилактику, закупку лекарств для больных гепатитом В и С и на региональные льготы.

Ранее заместитель министра труда и соцзащиты Лариса Францишко сообщила, что проектом бюджета республики по линии минтруда Крыма в 2018 году предусмотрены расходы в размере 13,421 млрд рублей.