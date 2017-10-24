В Крыму очередь в детские сады составляет более 16 тыс человек — это только в возрасте от трёх до семи лет. Об этом корреспонденту КИА сообщила министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова, - передает Керчь.ФМ.

«На сегодняшний день в Крыму действительно очень большая очередь в детские сады. Актуальная очередь составляет более 16 тысяч детей — это от трёх до семи лет (дети которых обязано государство обеспечить местами в детские сады — ред.), но и есть очередь в возрасте от нуля до двух лет, где общая очередь доходит до 23 тысяч», — сообщила Гончарова.

Министр образования РК подчеркнула, что за весь период было создано дополнительно 12,5 тыс мест — это колоссальная цифра, но очередь всё же остаётся.

«54 детских сада по федеральной целевой программе (ФЦП — ред.) и около 2 тысяч недостающих мест до конца года по линии ФЦП и капремонту будет закрыто. Но проблема этим не будет снята», — пояснила Гончарова.

Министр образования РК добавила, что по очередям в детские сады остаются проблемные города: Симферополь, Евпатория, Ялта, Феодосия и Алушта.

«Поэтому мы просим дополнительно 2,5 млрд рублей на программу модульных детских садов, чтобы проблему закрыть максимально быстро. Мы представили более 25 площадок для возведения таких садов и уже готовы ещё 15 таких площадок. Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил найти ещё места для возведения модульных садов. Поэтому надеемся, что деньги будут выделены на эту программу», — отметила Гончарова.

Министр образования РК добавила, что в самой Ялте нет земли пригодной для установки модульных детских садов — эта проблема будет решаться с помощью ремонта зданий.

«Такие сады не устанавливаются в пустом поле. Они идут как дополнение к функционирующим, чтобы были готовы все коммуникации. В Ялте эту проблему решить только строительством и реконструкцией», — рассказала Гончарова.

Напомним, в Крыму разрабатывают проект предоставления компенсаций родителям, чьи дети не попали в детсад