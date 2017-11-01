В Ленинском районе сотрудники МЧС провели операцию по обезвреживанию 13 авиационных бомб различного веса, сохранившиеся в земле со времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Сообщение о находке взрывоопасных предметов поступило от местных жителей, которые обнаружили подозрительные металлические предметы, по внешнему виду напоминающие авиабомбы на открытой территории села Чистополье Ленинского района.

Место обнаружения обследовали специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда.

«Специалисты-пиротехники идентифицировали находки, как авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны: 1 фугасная авиабомба весом 50 кг (ФАБ-50) и еще 12 осколочных - весом 2,5 кг каждая (АО-2,5), - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов. - В результате работы подразделения фугасная и осколочные авиабомбы были успешно уничтожены с соблюдением максимальных мер безопасности».

После подрыва специалисты провели повторное обследование территории на наличие иных взрывоопасных предметов.

Главное управление напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов, напоминающих взрывоопасные, необходимо немедленно звонить по телефону «101».