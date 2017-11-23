Самая дорогая новогодняя аренда жилья оказалась в Москве, под Санкт-Петербургом и в Крыму. Об этом пишет Элитное.ру, - передает Керчь.ФМ.

Рейтинг регионов России по стоимости аренды загородных домов на Новый Год, возглавила Москва. Ставки на «загородку» в столице доходят до 1,2 млн рублей. В такую сумму обойдется аренда банно-оздоровительного клуба в Новой Москве на 3 суток (31 декабря-3 января). Размещение – в гостиничных номерах, входящих в состав комплекса. Гостям предлагаются spa-процедуры и праздничный стол с блюдами из местного ресторана.

Второе место заняла Московская область со стоимостью новогодней аренды до 600 тыс. рублей. Речь идет об особняке на Новорижском шоссе. Общая площадь дома – 1,5 тыс. кв. метров. Предусмотрен каминный зал с роялем, русская баня, хамам, сауна, кинотеатр и караоке. На территории есть отапливаемая беседка с тандыром и мангалом.

Замыкает тройку Ленинградская область. Максимальная ставка – 461 тыс. рублей. За столько можно снять комплекс из четырех домов, каждый площадью 175 кв. метров. Имеется бассейн, баня и сауна с купелью и мангал. Жилье расположено в 3 км от КАД по Приозерскому шоссе.

На четвертой строчке – Крым. За 250 тыс. рублей здесь предлагают снять замок (на фото) площадью 1 тыс. кв. метров. Дом находится в лесу, у подножья скалистого хребта Таракташ. В жилье есть открытый бассейн.

Пятое место за Самарской областью. Сам Санкт-Петербург оказался лишь на 10 строчке рейтинга со стоимостью аренды на Новый год до 97,5 тыс. рублей. Город опередили такие регионы, как Калужская область (150 тыс. рублей), Тверская область (125 тыс. рублей), Удмуртская республика (115 тыс. рублей) и Краснодарский край (105 тыс. рублей).