На сессии Законодательного собрания Краснодарского края 22 ноября депутаты утвердили размер курортного сбора. Об этом пишут «Кубанские новости», - передает Керчь.ФМ.

«Цель введения курортного сбора – это не только сохранение сегодняшней инфраструктуры наших курортных городов, но еще и их развитие. Если мы почувствуем, что 10 рублей – это дорого, мы его обнулим. Вся сумма будет оставаться в муниципалитете, никакого перераспределения средств не будет», – заявил присутствующий на сессии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сумма собранных средств, по прогнозам, составит 267,5 млн рублей. Деньги в 100-процентном размере направят в бюджеты муниципалитетов-участников эксперимента. Речь идет о Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района. С жителей Кубани сбор взиматься не будет.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, основная задача сейчас – определить четкий механизм взимания средств. Соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до апреля 2018 года.

«У нас есть и теневые гостиницы, параллельно надо налаживать их администрирование», – добавил председатель регионального парламента.

Напомним, в Крыму предлагают собирать курортный сбор с 2019 года