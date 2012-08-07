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В Керчи прошел слет учащейся молодежи

В Керчи 24 ноября в Культурном центре им. Ю.Богатикова прошел слет учащейся молодежи. В нем приняли участие старшеклассники, студенты, ветераны и администрация города. Мероприятие прошло под девизом: «Растим патриотов России», - передает Керчь.ФМ Тема слета: «Мы, молодежь школ и учебных заведений – наследники боевой и трудовой Славы Отечества!». «Данный проект запланирован с целью формирования у молодежи активной гражданской позиции, патриотических чувств любви к Родине», - сказал глава муниципального образования Николай Гусаков. В ходе мероприятия перед присутствующими выступали учащиеся школ.

Служба новостей Керчь.ФМ

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