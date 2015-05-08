В редакцию Керчь. ФМ обратилась женщина с жалобой на «Крымгазсети». Женщине, по ее мнению, несправедливо насчитали задолженность.
Как рассказала керчанка, женщина в «Горгазе» расписала ей в книжке, за что у нее долг, а также обозначила, что у нее стоит плита, колонка и котел.
Женщине предложили написать заявление на поверку или замену счетчика и ее очередь оказалась аж в марте. Тогда керчанка и стала бить тревогу, позвонила на горячую линию Аксенова и в Министерство топлива и энергетики. В итоге, 23 ноября к ней пришли сотрудники «Крымгазсети» и заменили счетчик. Но для этого ей пришлось все же заплатить этот долг, который насчитали в «Горгазе» за ноябрь.
«Почему по чей-то беспечности я должна платить эти деньги. У меня за октябрь 176 кубов набежало, а мне пришлось заплатить за 746 кубов», - пожаловалась женщина.
На данный момент керчанка будет добиваться, чтобы ей сделали перерасчет и вернули эти деньги или посчитали их в плюс.
На сайте «Крымгазсети» выставлены такие тарифы для потребителей при отсутствии газовых счетчиков
Напомним, в начале октября керчанам начали приходить увемоления с задолженностями, в результате образовались очереди. Керчане, оплатившие установку счетчика по старым ценам, получат перерасчет. На конец октября записаться на прием в Горгаз можно было уже на январь
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