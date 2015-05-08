В редакцию Керчь. ФМ обратилась женщина с жалобой на «Крымгазсети». Женщине, по ее мнению, несправедливо насчитали задолженность.

«Пришла в «Горгаз», где мне сообщили, что мне необходимо поверить счётчик и, якобы, мне приходило об этом уведомление заранее. На мой вопрос, почему они не вручили мне это уведомление лично, ведь, получается, это документ, они сказали, что засунули его в ворота. При этом, у меня есть почтовый ящик! Его могло сдуть ветром, да все, что угодно могло случится», - рассуждает женщина.

Как рассказала керчанка, женщина в «Горгазе» расписала ей в книжке, за что у нее долг, а также обозначила, что у нее стоит плита, колонка и котел.

«При этом, она говорит мне, да что вы расстраиваетесь, у вас льгота 488 кубов, вы там платите только 1,05, за вас платит государство. По книжке зимой у меня больше чем 330-370 кубов не выходит, а тут 488 льгота плюс за колонку за печку получается 746 кубов. Они 746 кубов взяли за месяц при этом в октябре было не холодно, а 14 - 15 градусов тепла», - рассказала она.

Женщине предложили написать заявление на поверку или замену счетчика и ее очередь оказалась аж в марте. Тогда керчанка и стала бить тревогу, позвонила на горячую линию Аксенова и в Министерство топлива и энергетики. В итоге, 23 ноября к ней пришли сотрудники «Крымгазсети» и заменили счетчик. Но для этого ей пришлось все же заплатить этот долг, который насчитали в «Горгазе» за ноябрь.

«Почему по чей-то беспечности я должна платить эти деньги. У меня за октябрь 176 кубов набежало, а мне пришлось заплатить за 746 кубов», - пожаловалась женщина.

На данный момент керчанка будет добиваться, чтобы ей сделали перерасчет и вернули эти деньги или посчитали их в плюс.

На сайте «Крымгазсети» выставлены такие тарифы для потребителей при отсутствии газовых счетчиков

Напомним, в начале октября керчанам начали приходить увемоления с задолженностями, в результате образовались очереди. Керчане, оплатившие установку счетчика по старым ценам, получат перерасчет. На конец октября записаться на прием в Горгаз можно было уже на январь