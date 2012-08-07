Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило сразу два аукциона на заключение контракта на выполнение работ (этап третий) по благоустройству территории общего пользования (парк Молодёжный) на сумму 2 999 999 рублей каждый. Ранее мы писали, что на реконструкцию парка в Аршинцево потратят свыше 13 млн рублей. Информация и документация выложена на портале Госзакупок, - передает Керчь.ФМ.

Текст в обоих документах одинаковый.

В технических частях написано, какой необходимо использовать песок, бетон, трубы, кабель и брусчатку.

Напомним, реконструкцию парка в Аршинцево должны завершить 1 декабря.