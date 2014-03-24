Пост в соцсетях об увольнении председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заура Смирнова вывел главу Крыма Сергея Аксёнова в десятку самых цитируемых блогеров по итогам октября. Как пишет Крыминформ, соответствующая информация размещена на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия», - передает Керчь.ФМ.

В рейтинге «Медиалогии» Аксёнов занял девятое место. При этом он стал третьим среди глав российских регионов, уступив лишь главе Чечни Рамзану Кадырову и мэру Москвы Сергею Собянину, которые заняли первые две позиции.

Самым цитируемым постом главы Крыма стало сообщение об увольнении Смирнова, которое было размещено в Facebook. Наиболее растиражированным постом победителя рейтинга – Кадырова – стало сообщение о поддержке депутата Госдумы Натальи Поклонской в её борьбе с фильмом «Матильда». Сама Поклонская в прошлом месяце поддержала Кадырова в вопросе захоронения останков Владимира Ленина. Соответствующий пост в Facebook позволил парламентарию занять седьмую строчку рейтинга.