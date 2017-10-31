Керченский городской суд приговорил капитана катера «Стелс – 007» к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум пассажирам, крупный ущерб, а также смерть двух лиц. Об этом пишет «Комсомольская правда Крым», - передает Керчь.ФМ.

Напомним, вечером 10 июня 2017 года в акватории Черного моря по вине капитана погибли люди. Керчанин, управляя судном «Стелс – 007», врезался в яхту «Солярис». В результате ЧП погибли две женщины, а восемь человек получили травмы. Кроме того, беременная пассажирка потеряла ребенка.

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