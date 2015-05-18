Аксенов рассказал, что в Щелкино люди не могут нормально жить из-за протекающих крыш.

«Наиболее проблемным городом Крыма в плане аварийного жилья, исходя из тех визитов, которые были сделаны в регионы, пока что с точки зрения массовости и процентного отношения по количеству жилых домов является Щелкино. Это самый проблемный регион в этом плане», — заявил Аксенов.

Об этом пишет КИА, - передает Керчь .ФМ.

По его словам, в Симферополе, как и в других крымских городах, достаточно много проблем, связанных с аварийным жильем.

«Щелкино из-за массовости выделяется — 62 многоквартирных дома там остро нуждаются в ремонте кровли, крыши протекают, и люди не могут нормально жить из-за этого», — добавил Сергей Аксенов.

Он также отметил, что сейчас формируется программа по ремонту аварийного жилья.

«Окончательное решение еще не приняли, ищем источники финансирования. Наравне с Фондом капитального ремонта республика будет инвестировать деньги в ремонт кровли, то есть занимаемся решением самых насущных проблем», — сказал Глава Республики Крым.

Напомним, распоряжение Аксенова об индустриальном парке на Крымской АЭС оказалось «мыльным пузырем»

Фото: архив