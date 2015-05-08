Крымчане завоевали две медали на чемпионате России по греко-римской борьбе среди ветеранов. Это соревнование состоялось в Перми, - передает Керчь.ФМ

Как сообщили Крыминформу в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Республики Крым, Павел Куриленко из Керчи стал серебряным призёром в весовой категории до 85 килограммов среди спортсменов возрастной категории 41-45 лет (дивизион «B»).

Энвер Федосов из Симферополя заработал бронзу в этом же весе, но среди участников 51-55 лет (дивизион «D»).

Оба крымских борца – кандидаты в мастера спорта, представляют спортивное общество «Динамо».

Минувшие состязания собрали почти 300 ветеранов из разных регионов России.