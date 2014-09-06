В Керчи в Молодежном парке в Аршинцево продолжается реконструкция. Так, большая часть парка уже уложена плиткой. Также плитку кладут полукругом в месте, где будут установлены лавочки. С бордюров, которые находятся вокруг клумб еще не везде сняли пленку, - передает Керчь.ФМ.

Также в парке ставят новые фонари. Залито место и огорожено железной сеткой под спортплощадку.

Напомним, в Керчи в Молодежном парке укладывают плитку. В Молодежном парке Аршинцево высаживают молодые деревья. УЖКХ Керчи проводит два аукциона по 3 млн руб на одни и те же работы в Молодежном парке