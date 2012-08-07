Крымские чиновники, которых назначил глава республики, должны будут спрашивать разрешения на получение почётных званий или наград иностранных государств. Указ и положение об этом опубликованы на официальном портале правительства Крыма, - передает Керчь.ФМ.
Глава Крыма в свою очередь должен будет в течение месяца рассмотреть ходатайство чиновника – разрешить или запретить принять иностранную награду или звание. Если награду чиновник уже получил, то на время рассмотрения ходатайства её придётся сдать на хранение в кадровую службу аппарата Совета министров Крыма.
Наказания для должностных лиц, которые примут иностранную награду или звание без разрешения главы Крыма, положение не предусматривает. Документ также не регламентирует порядок оповещения руководства, если такая награда у чиновника уже имеется.
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