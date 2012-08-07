Крымские чиновники, которых назначил глава республики, должны будут спрашивать разрешения на получение почётных званий или наград иностранных государств. Указ и положение об этом опубликованы на официальном портале правительства Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«Лицо ... , получившее звание, награду либо уведомленное иностранным государством, международной организацией, политической партией, иным общественным объединением или другой организацией о предстоящем получении звания, награды, в течение трех рабочих дней представляет главе Республики Крым ходатайство о разрешении принять почётное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации», – говорится в положении.

Глава Крыма в свою очередь должен будет в течение месяца рассмотреть ходатайство чиновника – разрешить или запретить принять иностранную награду или звание. Если награду чиновник уже получил, то на время рассмотрения ходатайства её придётся сдать на хранение в кадровую службу аппарата Совета министров Крыма.

«Должностное лицо, отказавшееся от звания, награды, в течение трёх рабочих дней представляет главе Республики Крым уведомление об отказе», – говорится в документе.

Наказания для должностных лиц, которые примут иностранную награду или звание без разрешения главы Крыма, положение не предусматривает. Документ также не регламентирует порядок оповещения руководства, если такая награда у чиновника уже имеется.