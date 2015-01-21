Дорогу в больничный городок на ост. Парковая дворники МУПа Аршинцево заваливают пакетами с мусором. Об этом сайту Керчь.ФМ рассказала постоянная читательница.

« Непосредственно у въезда в онкологический диспансер, с июля месяца лежит груда мешков, распространяющих запах гниения.

Куча увеличивается и уже занимает немалую часть проезжей части.Люди, проживающие на ул Первых Космонавтов возмущены работой дворников, устроивших это безобразие.

Если врачам из третей больницы все равно что там валяется, то мы возмущены. Вся вонь идет к нам в окна.

Сегодня нами была замечена работница МУПА, выгружавшая на дорогу очередной мешок с мусором. Мы выразили свое возмущение. Сказали ей что это не мусорка. Контейнеры для мусора стоят рядом. Зачем захламлять дорогу? Но уборщица не отреагировала на наше замечание. Выгрузила мешок и ушла. Скоро всю дорогу завалят.

Груды мусора на данной территории лежат с середины июля месяца этого года. И увеличиваются в своем масштабе. Кто- то объяснит, что происходит посреди улицы Первых Космонавтов на остановке Парковая?», - подчеркнули керчане.