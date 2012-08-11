В редакцию Керчь.ФМ написал постоянный читатель, который считает, чтобы на шоссе Героев Сталинграда прекратились пробки, необходимо расширить дорогу.
«Одно из решений проблемы ежедневной пробки на ш.Героев Сталинграда.
Объем работ минимальный: перенести 4 опоры освещения и заасфальтировать 90 м2 дополнительной полосы движения. И все.
Пробка только из-за скопления машин на левый поворот на ул.Буденного. При наличии третьей полосы скопления машин не будет», - написал читатель.
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