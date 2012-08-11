

2 403

60

1

2

3

4

5 Новости » Общество В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Керчанин предложили решение для устранения пробок по шоссе Героев Сталинграда

В редакцию Керчь.ФМ написал постоянный читатель, который считает, чтобы на шоссе Героев Сталинграда прекратились пробки, необходимо расширить дорогу. «Одно из решений проблемы ежедневной пробки на ш.Героев Сталинграда. Объем работ минимальный: перенести 4 опоры освещения и заасфальтировать 90 м2 дополнительной полосы движения. И все. Пробка только из-за скопления машин на левый поворот на ул.Буденного. При наличии третьей полосы скопления машин не будет», - написал читатель.

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.