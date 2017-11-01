Реализация шести инвестиционных проектов в Крыму была свернута по инициативе властей.

Об этом сообщил министр экономического развития региона Андрей Мельников на полях VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, пишет 3652.ru, - передает Керчь.ФМ.

«Мы прошлись по всем инвестиционным проектам, провели мониторинг всего. Шесть проектов мы вынуждены были свернуть из-за того, что не было движения со стороны инвестора», — сказал Мельников.

Министр не сообщил, о каких именно проектах идет речь, сославшись на конфиденциальность информации. В то же время, по его словам, освободившиеся инвестплощадки займут другие инвесторы.

«Одни ушли, на их место сейчас приходят другие, все в порядке», — подчеркнул Мельников.

По его словам, для оказания оперативной помощи за каждым из инвесторов закреплен определенный менеджер. К примеру, сам министр сопровождает около 30 проектов, наиболее важные и значимые для региона проекты курирует лично глава республики Сергей Аксенов.

«Установился режим дружеского, комфортного и ответственного сопровождения всех инвестпроектов», — добавил министр.

Напомним, ранее власти Крыма сообщали о намерении до конца августа 2017 года завершить инвентаризацию инвестиционных проектов, чтобы понять, на какой стадии тормозится их реализация.

Из 180 проектов к «стадии стройки» перешли только семь - это новый терминал аэропорта в Симферополе, обувная фабрика «Крым шуз» в Евпатории, аквапарк «Нельсон», многофункциональный спорткомплекс «Арена-Крым» и ряд других.

Остальные проекты, по информации Минэкономразвития региона, находятся в стадии согласования мест размещения, выделения земли и так далее.

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