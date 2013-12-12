С понедельника в Крыму заработают парконы — мобильный автоматический контроль правил парковки. Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции на специально оборудованном автомобиле будут патрулировать улицы. Об этом КИА сообщили в пресс-службе ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«Нарушения Правил стоянки и остановки транспортных средств на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, а также на тротуаре усложняют обстановку на улицах, способствуют появлению заторов и самое главное – создают аварийные ситуации, ставя под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Паркон – это комплекс нового поколения, который разработан специально для того, чтобы фиксировать нарушения со стороны недобросовестных автовладельцев при парковке и стоянке», - отметили в пресс-служье.

Его прожектор позволяет осуществлять эффективное патрулирование даже в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Принцип действия видеорегистратора Паркон достаточно прост – его задача, исключительно запись, причем – с привязкой к конкретным координатам.

Запись видеоматериала производится в особом формате, который защищен от возможных попыток вмешательства и корректировки. Доказательной базой являются две фотографии транспортных средств и зафиксированное время, в течение которого автомобиль находился на данном месте. Патрульный автомобиль проезжает участок автодороги с интервалом не менее 5 минут. Полученную информацию система передает в центр фотовидеофиксации нарушений ПДД. Затем штрафы отправляют владельцам автомобилей по месту регистрации.

«Во избежание встреч с «Парконом» на дорогах Крыма, достаточно просто соблюдать правила парковки и стоянки», — предупреждают в ГИБДД.

Напомним, в Крыму нарушителей правил парковки за полгода оштрафовали на три миллиона