С понедельника в Крыму заработают парконы — мобильный автоматический контроль правил парковки. Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции на специально оборудованном автомобиле будут патрулировать улицы. Об этом КИА сообщили в пресс-службе ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ.
Его прожектор позволяет осуществлять эффективное патрулирование даже в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Принцип действия видеорегистратора Паркон достаточно прост – его задача, исключительно запись, причем – с привязкой к конкретным координатам.
Запись видеоматериала производится в особом формате, который защищен от возможных попыток вмешательства и корректировки. Доказательной базой являются две фотографии транспортных средств и зафиксированное время, в течение которого автомобиль находился на данном месте. Патрульный автомобиль проезжает участок автодороги с интервалом не менее 5 минут. Полученную информацию система передает в центр фотовидеофиксации нарушений ПДД. Затем штрафы отправляют владельцам автомобилей по месту регистрации.
Напомним, в Крыму нарушителей правил парковки за полгода оштрафовали на три миллиона
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