В Керчи в рамках программы по благоустройству дворов «Формирование городской среды» на Островского, 110 рабочие устанавливают люки плавающего типа, сроки службы которых значительно выше стандартных.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ.

Информация из интернета: «Плавающим» люк считается за счет дорожного покрытия. То есть он опирается не на бетонный колодец (как обычные люки), а на конструкцию дороги. Таким образом не допускается разрушение бетонных колец смотрового колодца. С помощью данного инженерного решения не допускается разрушение асфальтового покрытия вокруг плавающего люка.