В настоящее время средняя зарплата врачей в Крыму составляет 48 тыс. рублей. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил экономист Счетной палаты РК Антон Сухоборов, - передает Керчь.ФМ.

По его словам, соотношение заработной платы медицинских работников, получивших высшее образование, со средней зарплатой в Крыму составляет 196%.

«В 2018 году это соотношение запланировано на уровне 200%. В целом, если средняя зарплата по Крыму установлена на уровне 24 тыс руб, то в сфере старшего медицинского персонала — 38 тыс руб», — пояснил он. При этом Сухоборов отметил, что в то же время в росте зарплат младшего медицинского персонала в Крыму наблюдается «отставание».

«Но это проблема не только Крыма. В целом по Российской Федерации также есть отставание… По всем субъектам Российской Федерации есть эти отклонения», — уточнил он.

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