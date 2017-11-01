Слова благодарности от руководства ОМВД принимала мама одного из лучших сотрудников – Стефания Антоновна Максимова. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ.

«Ежегодно в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. В преддверии праздника руководством ОМВД России по Ленинскому району было подготовлено благодарственное письмо маме одного из лучших сотрудников – начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району майора полиции Артема Максимова - Стефании Антоновне Максимовой», - отметили в ведомстве.

Стефания Антоновна много лет проработала в районном потребительском обществе, воспитала двоих сыновей, сейчас на пенсии и занимается внуками. Сын и невестка женщины работают в полиции, и она не понаслышке знает, какая это нелегкая и опасная работа.

Заместитель начальника ОМВД подполковник внутренней службы Виталий Тихонов приехал домой к Стефании Антоновне и от имени всего личного состава отдела полиции вручил благодарственное письмо и цветы.

Руководитель поблагодарил маму сотрудника за хорошее воспитание сына, пожелал здоровья и благополучия всей ее семье.

Артем, в свою очередь, тоже поздравил свою мамочку с праздником и подарил ей букет цветов.

«Стефания Антоновна не могла сдержать слез радости. От имени всех матерей сотрудников ОВД она поблагодарила правоохранителей за чуткость и внимание, за то, что, несмотря на постоянную занятость и отсутствие времени, руководители нашли свободную минутку поздравить женщин с Днем матери», - заключили в ведомстве.