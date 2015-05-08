В настоящее время в Крыму 58,8 тыс детей ждут своей очереди в детский сад. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил глава Счетной палаты РК Анатолий Заиченко, - передает Керчь.ФМ.

«Зарегистрированы 58 тысяч 788 детей, которые нуждаются в детских дошкольных местах. При этом за непродолжительный период с 2014 года уже более 14 тысяч мест (в детсадах — ред.) мы ввели в эксплуатацию», — отметил он.

Глава Счетной палаты Крыма добавил, что до конца года в детских садах Республики планируется ввести еще 7 тыс мест. При этом Заиченко отметил, что в Алуште, Армянске, Красноперекопске, Джанкое, Нижнегорском, Первомайском и Черноморском районе показатель доступности дошкольного образования в настоящее время достигает 90%.

«Фактически в ближайшие год-полтора вопрос очереди (в детские сады — ред.) там будет снят», — заключил глава Счетной палаты Крыма.

Напомним, в Крыму более 16 тыс детей ожидают своей очереди в детские сады.

Фото: РИА