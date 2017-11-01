В Керчи готовятся провести День инвалида, День неизвестного солдата и День Конституции Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Так, 23 ноября в городском совете прошло заседание организационного комитета по проведению Дня инвалида, Дня неизвестного солдата, Дня Конституции Российской Федерации.

«Это насыщенные мероприятия, которые пройдут в разных районах города. В них задействовано большое количество керчан, общественности, детей. Поэтому необходимо четко скоординировать работ всех городских служб, чтобы вышеуказанные памятные даты были проведены на высоком уровне», - подчеркнули в горсовете.

Фото: пресс-служба