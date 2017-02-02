Администрация города Керчи в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» предлагает инициативным, серьезным, справедливым и ответственным гражданам принять добровольное участие в охране общественного порядка.

Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

Цель создания дружин - оказание помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам по защите жизни, здоровья, чести и достоинства жителей города, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах.

Гражданам, принявшим осознанное решение по добровольному оказанию помощи органам внутренних дел, Администрация города Керчи предлагает организовываться в народную дружину.

За разъяснениями обращаться в Администрацию города Керчи.