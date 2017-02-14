В Керчи в районе нижней Цементной слободки проходит ямочный ремонт дороги и делают уличное освещение. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила председатель горсовета Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ

Работы начались после встречи жителей Цементной слободки и администрации. Тогда люди попросили «Росавтодор» внести их дома в санитарную зону моста.

«Достигнута договоренность с представителями “Мостостроя”. Уже сегодня заделываются ямы в разбитой дороге. Особое внимание автобусной остановке и близлежащим дорогам. Работы также проводит Горсвет. Уличное освещение на улицах, где это было настоящей проблемой, будет налажено», - написала Щербула.

Фото: соцсети