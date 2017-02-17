В порту «Кавказ», 16 февраля, водители грузовиков перекрыли дорогу в районе поселка «Ильич» и требовали ледокол на Керченскую паромную переправу, чтобы наладить движение. Об этом пишут очевидцы в социальной сети Вконтакте, - передает Керчь.ФМ.

Как вчера сообщала «Морская дирекция», в порту «Кавказ» накопилось более 800 грузовиков, водители стоят в накопителе почти четверо суток.

В результате, вчера водители большегрузов решили перекрыть дорогу в районе переправы и образовалась пробка в несколько километров. По сообщениям очевидцев, на место приезжало руководство Темрюка.

В социальной сети также появилось видео этой пробки. Бывший Министр транспорта Крыма на своей странице в социальной сети сообщил, что вся эта ситуация – это халатность руководства «Морской дирекции».

«Отсутствие должного количества судов ледового класса, привели к коллапсу на паромной переправе. Работают сегодня два судна, остальные все суда находятся у причала с 6-7 февраля, потому как ледовый класс у них отсутствует, судовладельцы попросту боятся выходить, чтобы не пробить борта судна. Директор Морской дирекции рапортовал, что переправа готова к зиме, все суда ледового класса - брехал...», - написал Анатолий Цуркин

Видео: соцсети