В редакцию Керчь.ФМ обратились предприниматели, которые сообщили, что на вещевом рынке по улице Полевая, где основные ряды, ведется ремонт ларьков. В частности, керчане рассказали, что по слухам, здесь в скором времени откроют китайский рынок.

Журналист Керчь.ФМ приехал на место и оказалось, что на рынке действительно ведутся работы. Некоторые ларьки стоят разрушенные, а некоторые - ремонтируют. При этом, на момент прибытия журналиста, на месте работали люди азиатской внешности. Русский язык они тоже не знали и разговаривали на одном из восточных языков.

После того, как журналиста заметили, вышли другие люди, которые, по их словам, будут сдавать эти рабочие места, и сообщили, что на месте идет ремонт и пока ничего не открывается, но планируется, что «Китайский город» откроют к сентябрю. По их словам, эти ларьки уже очень давно пустовали.

Они также рассказали, что работать здесь будут местные предприниматели, а китайцы только будут привозить товар.

«Наши предприниматели будут арендовать торговые места, и заключать договоры с китайцами. Пока что здесь главных нет, китайцы к нам приехали и хотят открыть для людей, чтобы не было таких высоких цен, как сейчас», - рассказали на рынке

Также журналисту сообщили, что ремонт проводит именно вещевой рынок, а не китайцы. По их словам, китайцы просто контролируют процесс.

«Они просто контролируют. Мы проводим ремонт нашей территории. У нас тут долго ничего не было. Китайцы - не рабочие, они смотрят и проверяют. Им интересно просто было. Мы восстанавливаем наши магазинчики. Пока что никто не работает, это у нас как субботник», - рассказали журналисту.

Как рассказал один из представителей вещевого рынка, всего на рынок сегодня приехали 8 китайцев. Они и будут возить товар.

«Цены будут устанавливать предприниматели, но вещевой рынок будет их контролировать и не давать завышать цены».

Также, один из представителей рынка рассказал, что в Совете Министров Крыма было совещание, на котором сообщили, что никто не против открытия такого рынка.

При этом, журналисту запрещали фотографировать китайцев и увели их со стройки. Только когда места стали пустые, журналисту разрешили сфотографировать ремонт.

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