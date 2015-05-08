В Керчи, 24-25 июня на Городском пляже состоится I Народный музыкально-благотворительный рок-фестиваль «Боспорские врата».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи,- передает Керчь.ФМ

В программе фестиваля:

24 июня

10.00-13.00 – Работа городского пляжа:

- водные аттракционы;

- шоу мыльных пузырей;

- семейный фестиваль-конкурс на лучшую скульптуру из песка «Здесь у моря на часок семьи все собрал песок»;

- пляжный волейбол.

11.00-11.30 – Выступление творческих коллективов города

17.00 – Торжественное открытие фестиваля

Парад городов-участников

17.30-23.00 – Концерт участников фестиваля:

1. ДВА МОРЯ, г. Керчь

2. БРЭЙН ВОШЬ, г. Керчь

3. SUMMER BOYS, г. Феодосия

4. КИТЫ, г. Феодосия

5. SHPILLY BEAVERS, г. Керчь

6. JUNKID, г. Севастополь

7. THE SUMMERS, г. Джанкой

8. БУДНИ, г. Севастополь

9. КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ, г. Красноперекопск

10. СУРОГАТ, г. Ялта



25 июня

10.00-13.00 – Работа городского пляжа:

- водные аттракционы;

- пляжный волейбол;

- конкурсная программа «Водные бои»;

- фестиваль красок «Color fest».

17.00-22.00 – Концерт участников фестиваля:

1. СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ, с. Маленькое

2. ROYAL FLUSH, г. Керчь

3. ТАКСИ НА ДУБРОВКУ, г. Керчь

4. ХЕРЕС ЯНГ, г. Ялта

5. ПЛОД, г. Симферополь

6. THE PSCOFF, г. Керчь

7. AMELY SKY, г. Севастополь

8. THE VAZELINE, г. Санкт-Петербург

9. ANGEL DA ROCK, г. Санкт-Петербург

23.00-00.00 – ХЕДЛАЙНЕР фестиваля – ГРУППА «F.P.G», г. Нижний Новгород

Вход бесплатный.

Напомним, в этот день на горпляже пройдут водные бои