В Керчи, на ул. Мирошника, 29 и 30 июня перестали включать фонари в вечернее время. Об этом редакции Керчь.ФМ сообщили постоянные чтители.

«Почему уже второй день по ул. Мирошника не зажигают фонари в вечернее время???!Возвращаешься вечером с работы и реально страшно!!! Тем более, недавно, заправку на ул.Полевой (рядом с Мирошника) ограбили! Экономят электроэнергию, а для бандитов-это на руку. Так что ли? Администрация города, вы преступность в городе повышаете???!», - спрашивают керчане.