В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали фотографии мертвого дельфина, которого прибило к берегу пляжа в Аршинцево в районе остановки Парковая. У дельфина – рана на голове.

«Может погиб из-за лодки, а может из -за рыбацких сетей, которые поставили на пляже. Очень жаль малыша», - написала керчанка

Напомним, в Керченском проливе пограничники спасли дельфина. В Крыму предложили на 10 лет лишать свободы за убийство дельфинов