C наступлением засушливой погоды и установлением пожароопасного периода на территории Республики Крым участились случаи возгорания сухой растительности на открытых территориях и вблизи хлебных массивов.
Только за прошедшие выходные дни сотрудники Федеральной противопожарной службы ликвидировали 47 загораний.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Так, наибольшее количество загораний за указанный период зафиксировано на территории города Керчь, Евпатория и Ленинском районе.
Основная и наиболее частая причина возгораний в открытых экосистемах – неосторожное обращение с огнем, то есть, так называемый человеческий фактор. По статистике, большинство возгораний произошли в результате неосторожного обращения с огнем.
Напомним, на выходных МЧС тушили возгорание травы в районе озера Чокрак.