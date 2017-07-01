C наступлением засушливой погоды и установлением пожароопасного периода на территории Республики Крым участились случаи возгорания сухой растительности на открытых территориях и вблизи хлебных массивов.

Только за прошедшие выходные дни сотрудники Федеральной противопожарной службы ликвидировали 47 загораний.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Так, наибольшее количество загораний за указанный период зафиксировано на территории города Керчь, Евпатория и Ленинском районе.

Основная и наиболее частая причина возгораний в открытых экосистемах – неосторожное обращение с огнем, то есть, так называемый человеческий фактор. По статистике, большинство возгораний произошли в результате неосторожного обращения с огнем.

«С начала действия пожароопасного периода инспекторским составом Крымского подразделения МЧС России составлено 248 административных протоколов по факту нарушения требований пожарной безопасности, что повлекло за собой загорания в экосистемах, - отмечает Сергей Шахов. – Работа в этом направлении продолжается, и люди должны понимать степень ответственности за сжигание сухой растительности, а также не забывать о системе штрафов, предусмотренных по данному виду нарушений».

Напомним, на выходных МЧС тушили возгорание травы в районе озера Чокрак.