В Керчи с 14 по 16 июля пройдет комплекс юбилейных мероприятий, посвященных празднованию юбилея Крепости Керчь. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, - передает Керчь.ФМ

Ведомство сообщило подробный план мероприятий. В первый день, 14 июля, вход и участие в программе - бесплатное.

Программа проведения юбилейных мероприятий, посвященных 160-летию начала строительства крепости Керчь

14 июля

17.00 – отъезд участников II Крымского историко-культурного фестиваля

«Истории достоинства. От Владимира - до Владимира», волонтеров и организаторов от Историко-археологического музея (ул. Свердлова, 22) в крепость Керчь (первый КПП).

Для зрителей и участников, перемещающихся на своем транспорте – сбор у первого КПП в 17.30. Контактные лица: Людмила Блинова тел. +7 978 8261595, Евгения Марченко тел. +7 978 2119343

17.45 – открытие зала голограмм «Окно в прошлое» и выставки конкурсных детских работ учащихся художественного отделения Школы искусств им. Р. Сердюка «Архитектурные шедевры Керченской крепости» на площадке у зала голограмм. Выставки представляют: заведующий отделом Крепость Керчь ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» Юрий Белик и заместитель директора по УВР МБУДО «Детская школа искусств им. Р.В.Сердюка» Оксана Сердюк.

18.15 – 18.45 – знакомство с выставками, работа зрительского и профессионального жюри по определению победителей пленэра.

18.45 – 19.00 - Переезд на второе КПП на автобусах и автомобилях.

Для желающих подключиться к празднику – сбор на втором КПП (со стороны ул. Ульяновых) в 18.45.

19.00 – 19.30 - Открытие первого этапа II Крымского историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира - до Владимира» (перед вторым капониром)

В открытии принимают участие:

- Семен Федосенко – президент фестиваля (г.Севастополь);

Татьяна Умрихина – генеральный директор ГБУ РК «ВКИКМЗ»;

- Виктор Будин – председатель Керченского отделения Союза художников РФ;

- Ангелина Овчинникова - главный специалист отдела информационной политики и связям с общественностью, Керченский городской совет Республики Крым;

- Оксана Сердюк – заместитель директора по УВР МБУДО «Школа искусств им. Р.Сердюка»;

- Екатерина Сушко - и.о. руководителя Керченского отделения Российского союза молодежи.

19.30 – 21.30 – гуляния на крепости:

- Выставка-продажа сувениров и книг (перед вторым капониром);

- Открытие фото-выставки «Крымская война» (во втором капонире);

- Открытие фото-выставки «Один день из жизни крепости» участников фотопленэра XIX Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны». – в контр-минном сооружении;

- Бивуак реконструкторов - Клуб Суздальский полк, участник военно-исторического клуба "Гренада" (г.Севастополь) – у песчаной стены;

Мероприятия, которые пройдут 15 и 16 июля, будут платными. Вход на крепость будет бесплатным только для участников фестиваля «Истории достоинства. От Владимира до Владимира», волонтеров и детей до 16 лет.

Также, 21 июля, в 18.00, на территории форта «Тотлебен» состоится подведение итогов конкурса-пленэра детских работ и первого этапа II Крымского историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира - до Владимира».

Напомним, в крепости Керчь МЧС проводят работы по разминированию территории