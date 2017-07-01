В Керчи на территории форта Тотлебен глава администрации вручил городские награды специалистам отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города, - передает Керчь.ФМ

Личный состав отряда уже третий год принимает участие в разминировании территории суши и акватории Керченского пролива, в частности Крепости «Керчь».

За 25 дней специалисты обезвредили при разминировании Крепости более 14 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обследовав на сегодняшний день более 29 тыс. кв.м .

Сергей Бороздин поблагодарил личный состав за обеспечение безопасности города, всех его гостей и жителей.

«От имени всех керчан выражаю вам особую благодарность за столь трудоемкую, но в то же время, необходимую работу», - отметил глава администрации перед церемонией награждения.

Напомним, на крепости работала группа МЧС