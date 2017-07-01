Сотрудники полиции Керчи проводят комплекс мероприятий в целях противодействия незаконной миграции граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Полицейские осуществляют проверки вокзалов, рынков, строительных и торговых объектов, гостиниц, общежитий, а также частных домовладений, где временно зарегистрированы и пребывают иностранные граждане.

Так, в Керчи в результате проведенных мероприятий выявлено четыре нарушения иностранными гражданами режима пребывания в Российской Федерации, два факта фиктивной регистрации и постановки на учет иностранных граждан.

В отношении иностранных граждан, нарушивших режим пребывания в Российской Федерации, составлены протоколы об административном правонарушении по ст.18.8 КоАП РФ. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

«Также напоминаем гражданам: за фиктивную регистрацию и постановку на учет гражданами РФ иностранных граждан санкцией ст.322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность от штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Обращаем внимание на требования законодательства: иностранный гражданин, поставленный на учет по месту пребывания (проживания) в жилом помещении на территории Российской Федерации, должен там постоянно проживать. Лицо, которое является принимающей стороной, должно предоставить иностранному гражданину вышеуказанное помещение для проживания», - отметили в полиции.

Аналогичные мероприятия проводятся и в других городах и районах республики.

Напомним, из страны выдворят трех нелегалов, которые работали на «Китайском рынке» в Керчи.

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