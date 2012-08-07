Ответственность за состояние автомобильных дорог в городе несет администрация Керчи. Исключение составляет только дорога республиканского значения – от паромной переправы до выезда из города по Чкалова. Там ответственность делят служба автомобильных дорог Крыма и субподрядчики во время ремонта.

ГИБДД Керчи, непосредственно владея ситуацией о состоянии безопасности дорожного движения в городе составила в отношении лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, 68 предписаний.

Однако чиновники не спешат устранять недостатки в своей работе. Как сообщила Керчь.ФМ пресс-служба МВД Керчи, за невыполнение предписаний инспекторами составлено 3 админпротокола в отношении должностных и юридических лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, и 11 админпротоколов за неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети, несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Если чиновников и ответственных юрлиц не пугают штрафы от 30 до 200 тысяч (ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ), и от 20 до 300 тыс руб (ч.2 ст. 12.34 КоАП РФ), то существуют ли иные меры воздействия, чтобы побудить из выполнять свои обязанности, остается неизвестным. Уголовной ответственности за такое игнорирование не существует.

Если на 68 предписаний составили 14 протоколов за неисполнение, следовательно, остальные 54 предписания выполнены - так как согласно ГОСТ Р50597-93 время для устранения недостатков от 1 часа до 15 суток. Однако керчане криков радости относительно видимых и невидимых улучшений не высказывают.

А в редакцию продолжают приходить письма про керченские дороги и, в основном, текст их нельзя публиковать из-за нелитературных слов. Единственное, что можно выбрать: