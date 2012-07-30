Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ — 500 кВ. Об этом РИА Крым сообщили в Минэнерго РФ, - передает Керчь.ФМ.

В результате этого произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым, отметили в ведомстве.

В настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий. Ситуация находится на особом контроле заместителя министра энергетики Андрея Черезова.

Полуостров остался без электричества примерно в 14.00. Без электроэнергии сейчас остаются крупнейшие города Крымского полуострова – Симферополь, Ялта, Феодосия, Севастополь, Керчь и другие. Важнейшие объекты инфраструктуры перешли на резервные источники энергоснабжения.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее сообщил журналистам, что аварийная автоматика отключила четыре ветки энергомоста в Крым.

«Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае. Сейчас идет активное восстановление четырех линий. Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова», – сообщил журналистам министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.