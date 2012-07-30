В Керчи при часовом аварийном отключении электричества, практически, невозможно было дозвониться. Об этом редакции Керчь.ФМ сообщали керчане.

Мобильный интернет также не давал подключиться к интернету. Однако, мобильные операторы сообщили сайту Крыминформ о том, что они перешли на автономные генераторы и работают в штатном режиме.

«Работаем в штатном режиме, есть резервные генераторы», – сообщил директор «Крымтелекома» Владимир Дрозденко.

Аналогичную информацию предоставила руководитель пресс-службы «Волны» Наталья Рыбчинская.

«Мы работаем в штатном режиме, всё у нас в порядке, к основным узлам сети подключены источники питания, ядро сети тоже работает по максимуму», – уточнила она.

В министерстве внутренней политики, информации и связи Крыминформу сообщили, что все крымские операторы перешли на резервные источники питания.

«Основные узлы (связи) переключились на резервные источники питания в штатном режиме, но местами возможны нарушения связи», – рассказал заместитель министра Максим Яковлев.

Керчь осталась без электричества в 13.55. Ранее министр Белик сообщал, что произошло аварийное отключение четырех веток энергомоста.