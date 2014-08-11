Энергомост работает в штатном режиме, в течение часа энергоснабжение полуострова возобновится в полном объеме. Об этом РИА Крым сообщил член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет, - передает Керчь.ФМ

«Энергомост уже работает в штатном режиме, угроз или дискомфорта никто ощутить не успеет», — сказал Шеремет.

По его словам, причина энергосбоя в Крыму установлена, неполадки устранены, полная подача электричества будет восстановлена в течение часа.

Он также добавил, что на всех соцобъектах находятся автономные источники питания, которые в случае аварийных ситуаций начинают работать, поэтому так называемый миниблэкаут соцобъекты полуострова перенесли без сбоев.

Кроме того, Шеремет подчеркнул, что Крым продолжает наращивать энергомощность, и после запуска в работу двух строящихся ТЭС электроэнергии на полуострове будет с запасом.

Полуостров остался без электричества примерно в 14.00. Без электроэнергии сейчас остаются крупнейшие города Крымского полуострова – Симферополь, Ялта, Феодосия, Севастополь, Керчь и другие. Важнейшие объекты инфраструктуры перешли на резервные источники энергоснабжения.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее сообщил журналистам, что аварийная автоматика отключила четыре ветки энергомоста в Крым.

На 15.18 - энергоснабжение в Крым возобновили по двум из четырех веток энергомоста

В 15.33 включена третья из четырёх КВЛ-220 кВ», – говорится в сообщении министерства энергетики России.