В Керчи с 29 июля, на улице Еременко и Шлагбаумской площади, обещают начать ремонт дорожного полотна. Об этом Керчь.ФМ сообщили в администрации города.

В связи с ремонтом дорог на указанных участках будет частично ограничено движение транспортных средств в ночное время суток.

«Администрация города приносит извинения за возможные неудобства и просит всех водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщает пресс-служба.

Напомним, данные дороги обещали начать ремонтировать с 1 августа